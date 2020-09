Sono andati vicini a diventare la prima… coppia di campioni, rischiando di vincere entrambi la Champions League con le proprie rispettive squadre.

Alphonso Davies ce l’ha fatta con il Bayern Monaco, la fidanzata Jordyn Huitema è uscita ad un passo dalla finale con il suo PSG femminile. Adesso si godono alcuni giorni di vacanza prima di riprendere gli allenamenti, rispondendo nel frattempo alle curiosità dei propri fan sul canale Youtube che hanno aperto insieme ‘Jordyn & Alphonso‘. Durante la chiacchierata con i tifosi sono emersi particolari problemi di coppia: “che cosa mi dà più fastidio di Davies? Non mette mai giù la tavoletta del water” le parole di Jordyn, a cui Alphonso ha ribattuto: “di solito vivo da solo. Uomini, voi capite cosa intendo”. L’attacco però poi è proseguito: “fa pure la pipì per terra“, seguito stavolta da un’ammissione di colpa: “solo una goccia. La prima goccia non va mai direttamente nel water“.