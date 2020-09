Giornata importante oggi per il basket americano, l’NBA infatti ha ufficializzato i migliori tre quintetti della stagione, scegliendo i migliori giocatori che più si sono distinti in campo.

La votazione ha tenuto conto solo delle gare di regular season disputate fino all’11 marzo, senza prendere in considerazione quelle disputate nella bolla di Orlando. Nel primo All-NBA Teams, non poteva mancare il duo dei Lakers composto da LeBron James ed Anthony Davis, a cui si aggiungono James Harden, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo. Nel secondo quintetto figurano Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul e Pascal Siakam. Nel terzo e ultimo, invece, ci sono Jayson Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons e Russell Westbrook.

Sorprendente infine l’esclusione di Bradley Beal, stella di Washington, nonostante la sua media di 30 punti e 6 assist. L’ultimo giocatore a non venire incluso nei migliori tre quintetti con questa media fu Adrian Dantley, rimasto fuori dai migliori 15 nel 1982.