Esordio agli US Open fatale per altri due azzurri. Dopo l’eliminazione di Stefano Travaglia e Jasmine Paolini, anche Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi non sono riusciti a superare i 64esimi dello Slam americano. Sul cemento di New York, Sonego (numero 46 ATP) è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino (numero 39 ATP) con il punteggio di 6-1 / 6-4 / 2-6 / 6-3. Niente da fare anche per Paolo Lorenzi (numero 125 ATP) sconfitto in tre set dall’americano Brandon Nakashima (numero 223 ATP) con il punteggio di 3-6 / 2-6 / 6-7 (3-7).