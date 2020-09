Sorteggio piuttosto sfortunato per Alexander Zverev che al primo turno degli US Open ha pescato Kevin Anderson scivolato fino alla 117ª posizione nel ranking, ma pur sempre un osso duro. Il giovane talento tedesco ha avuto bisogno di 3 ore e 9 minuti di gioco per avere la meglio contro il sudafricano, al termine di un match concluso con il punteggio di 6-7 (2-7) / 7-5 / 3-6 / 5-7. Ai 32esimi di finale Zverev affronterà Nakashima che ha avuto la meglio sull’azzurro Paolo Lorenzi.