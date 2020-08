Lo scorso aprile la loro partita svoltasi tra le rispettive terrazze aveva sorpreso l’intero mondo del tennis, compreso l’account social ufficiale dell‘ATP Tour e Stefanos Tsitsipas, che aveva espresso il proprio apprezzamento per quella trovata.

Carola e Vittoria, le due tenniste protagonista di quel video diventato virale in pieno lockdown, hanno ricevuto una clamorosa sorpresa da parte di Roger Federer, presentatosi a casa delle due ragazze a Finale Ligure per scambiare qualche colpo con le due ragazzine proprio su quelle ‘famose’ terrazze. “La loro reazione al mio arrivo non avrebbe potuto essere più carina e sorprendente – le parole di King Roger nel video diffuso da Barilla – personalmente è stato un momento speciale nella mia carriera di giocatore di tennis, in cui ho avuto l’occasione di sorprendere giovani fan come Carola e Vittoria. Il tetto è stato un luogo eccezionale su cui giocare. L’avevo visto precedentemente sui social media e trovarmi lì di persona è stato grandioso. Ho giocato in tanti posti magnifici in tutto il mondo, ma questo resterà decisamente uno dei migliori perché legato ad un’esperienza speciale“.

L’incontro, organizzato da Barilla, ha visto poi i tre protagonisti del video sedersi a tavola per pranzare insieme con un bel piatto di pasta, seguito poi da n regalo speciale fatto da Federer alle sue due ammiratrici: “le sorprese non sono finite, ho parlato con la Rafael Nadal Academy dove io e Barilla vorremmo mandarvi per un Summer Camp. Perché non cominciate a preparare le valigie? Divertitevi“.