Il Napoli, così come le altre squadre di Serie A, ha ripreso gli allenamenti oggi. Allo stadio Patini era presente anche il Presidente De Laurentiis che non ha nascosto un pizzico di disappunto per alcune scelte.

“Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina. Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non sarebbe dovuto venire nessuno straniero, e viceversa non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno alle Maldive, a Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molto ignorantemente non conoscono. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra”, ha dichiarato De Laurentiis.