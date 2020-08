Coronavirus

Prendendo atto dei dati pubblicati dalla Protezione Civile si apprende che nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 213 guariti e 412 nuovi casi su 40.642 tamponi. Nella giornata odierna è risultato positivo l’1,01% dei test effettuati, trend in continuo aumento rispetto alle scorse settimane. Preoccupa l’aumento dei ricoveri in tutti i reparti. La Regione con il più alto numero di casi è la Sicilia con ben 89 nuovi positivi, di cui 71 immigrati. Poi Lombardia con 68 e Veneto con 65. Le uniche regioni senza nuovi casi positivi sono Molise e Valle d’Aosta.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

251.237 casi totali



35.215 morti

202.461 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 13.561, così suddivisi: