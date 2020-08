Coronavirus

Stando ai dati forniti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 314 guariti e 629 nuovi casi su 53.123 tamponi. In data odierna è risultato positivo l’1,18% dei test processati: era dal 23 maggio che non c’era un numero così alto di nuovi positivi (tutti asintomatici). Le Regioni con il più alto numero di casi sono: Veneto (120), Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71) e il Lazio (58).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

253.438 casi totali



35.392 morti *

203.640 guariti

* Il conteggio complessivo dei morti giornalieri è oggi aumentato di 158 unità perchè oltre ai 4 morti delle ultime 24 ore, la Regione Emilia Romagna ha comunicato che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio fino ad ora non conteggiati.

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.406, così suddivisi: