Continua a peggiorare la situazione Coronavirus in Italia. Secondo i dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 morti, 192 guariti e 953 nuovi casi su 45.914 tamponi effettiati: oggi è risultato positivo il 2,07% dei tamponi eseguiti, dato, putroppo, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Era da oltre tre mesi che non risultava positivo più del 2% dei test controllati.

Di seguito le Regioni italiane in cui sono stati registrati il più alto numero di contagi: Lazio (146), Veneto (116), Campania (116), Emilia Romagna (116), Lombardia (110), Sardegna (91) e Sicilia (65, di cui 58 immigrati sbarcati a Lampedusa). Pochissimi casi in Abruzzo (4), nelle Marche (3), in Friuli Venezia Giulia (2), Calabria (2), Basilicata (0) e Molise (0).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

260.298 casi totali



35.441 morti

205.662 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 19.195, così suddivisi: