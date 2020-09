La cessione di Leo Messi, al di là di tutti gli ostacoli del caso, sembra ormai questione di giorni. Papà Jorge è volato a Barcellona per discutere col presidente Bartomeu una cifra che accontenti la squadra e permetta a Messi di essere acquistato da un’altra squadra. Secondo alcuni rumor usciti nelle ultime ore ci sarebbe già qualche compagno pronto a prendere la sua maglia. Chi? L’insospettabile Martin Braithwaite. L’attaccante danese, arrivato a metà stagione come ripiego di secondo piano, per sostituire l’infortunato Suarez a mercato chiuso, per gestire concessione della Liga, avrebbe fatto questa particolare richiesta.

Intervistato ai microfoni del quotidiano danese BT, l’ex Leganes si è affrettato a smentire il tutto: “a cosa pensa la gente? Certo che non sono andato dal club a chiedere il numero di Messi. Sarebbe irrispettoso. Chi tira fuori queste storie manca di rispetto a molta gente e questo mi dispiace. Si stanno scrivendo molte cose su Messi e non so cosa stia accadendo. Posso solo dire che è un gran giocatore e una grande persona di cui essere compagno di squadra. Inutile dire cosa può fare come calciatore, lo mostra ogni weekend. È uno dei migliori giocatori di sempre e certamente sarebbe una grande perdita per il club se dovesse andare via. Spero che non succeda ma non so cosa stia succedendo quindi non voglio commentare qualcosa di cui non so nulla“.