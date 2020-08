Il calendario della Formula 1 per la stagione 2020 si arricchisce di altre 4 gare, per un totale di 17 corse. Attraverso un comunicato ufficiale, è stata nota l’introduzione in calendario di altre 4 tappe in Oriente. La prima è quella della Turchia, con il Gp di Istanbul calendarizzato per il 15 novembre; successivamente il back to back in Bahrain per due gare nei weekend del 29 novembre e del 6 dicembre; tappa conclusi ad Abu Dhabi il 13 dicembre. Confermata l’assenza del Gp della Cina.

Il nuovo Calendario della Formula 1 per la stagione 2020:

5 luglio – Zeltweg (Gp Austria)

12 luglio – Zeltweg (Gp Austria)

19 luglio – Budapest (Gp Ungheria)

2 agosto – Silverstone (Gp Gran Bretagna)

9 agosto – Silverstone (70° anniversario)

16 agosto – Barcellona (Gp Spagna)

30 agosto – Spa (Gp Belgio)

6 settembre – Monza (Gp Italia)

13 settembre – Mugello (Gp Toscana)

27 settembre – Sochi (Gp Russia)

11 ottobre – Nurburgring (Gp Germania)

25 ottobre – Algarve (Gp Portogallo)

1 novembre – Imola (Gp Emilia Romagna)

15 novembre – Istanbul (Gp Turchia)

29 novembre – Sakhir (Gp Bahrain)

6 dicembre – Sakhir (Gp Sakhir)

13 dicembre – Abu Dhabi (Emirati Arabi)