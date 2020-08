La Lazio ha ormai in pugno David Silva, il club biancoceleste sta limando gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore, svincolatosi dal Manchester City al termine dell’ultima stagione.

Lo spagnolo ha scelto definitivamente la Capitale e, nei prossimi giorni, firmerà un contratto triennale che lo legherà alla società di Lotito fino al 2023. Questioni di due o tre giorni per risolvere le pratiche burocratiche, dopodiché Silva sarà un nuovo giocatore della Lazio. Tare però non ha intenzione di fermarsi allo spagnolo, infatti per il ruolo di portiere la Lazio si è interessata a Sergio Rico, in prestito al PSG ma di proprietà del Siviglia. Il classe ’93 ha collezionato solo 8 presenze in stagione, ma il club biancoceleste pare convinto a compiere questo sacrificio per affiancare lo spagnolo a Strakosha.