Appuntamento importante questa sera al Camp Nou per il Napoli, che fa visita al Barcellona per contendergli un posto nei quarti di finale di Champions League.

Dopo l’1-1 dell’andata, giocata ormai mesi fa, i blaugrana e gli azzurri vanno a caccia del pass per la Final Eight di Lisbona, obiettivo minimo per entrambi i club. I padroni di casa arrivano a questo match con molte defezioni, Setien ha a disposizione solo 13 giocatori della prima squadra, complici squalifiche e infortuni. Situazione migliore per Gattuso, che potrà contare anche sul proprio capitano Lorenzo Insigne, recuperato dopo l’infortunio subito contro la Lazio.

Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet; De Jong, Rakitic, Sergi Roberto, Jordi Alba; Suarez, Griezmann, Messi;

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne;