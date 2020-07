Lazio-Cagliari chiude il programma della 35ª giornata del campionato di Serie A, la sfida dell’Olimpico infatti segue quella delle 19:30 che si giocherà alla Dacia Arena tra Udinese e Juventus.

I biancocelesti vanno a caccia di una vittoria che manca dal 30 giugno, quasi un mese di amarezze per la squadra di Inzaghi capace di raggranellare solo un punto nelle ultime cinque partite. Discorso analogo per il Cagliari, anch’esso a secco di vittorie da quasi un mese, una striscia negativa che non ha comunque messo in pericolo la salvezza.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile;

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro;

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv:

Il match della 35ª Giornata di Serie A fra Lazio e Cagliari sarà trasmesso giovedì 23 luglio alle ore 21:45 in esclusiva da DAZN (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).