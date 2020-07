Conclusa ieri la 31ª giornata di Serie A con il mezzo passo falso dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, oggi è già la vigilia del 32° turno che scatterà domani con Lazio-Sassuolo in programma alle ore 17-15.

In serata poi ci sarà l’attesissimo big match tra Juventus e Atalanta, che può valere già un pezzettino di scudetto. I punti che dividono bianconeri e nerazzurri sono al momento nove e, un’eventuale vittoria della formazione di Gasperini, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi per il tricolore. In caso di successo di Ronaldo e compagni invece, il cammino per loro si metterebbe in discesa, avvicinando la Juventus al nono scudetto consecutivo. Maurizio Sarri ritrova De Ligt e Dybala dopo la squalifica di San Siro, dunque formazione tipo per l’allenatore toscano con il solo Alex Sandro che potrebbe prendere il posto di Danilo. Qualche dubbio in più invece per Gasperini, che dovrebbe ridare una maglia da titolare a Malinovskyi a scapito di Ilicic.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo;

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata;

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv:

Il match della 32ª Giornata di Serie A fra Juventus e Atalanta sarà trasmesso sabato 11 luglio alle ore 21:45 in esclusiva su DAZN1, canale 209 di Sky.