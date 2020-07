Il campionato post-Covid avrebbe potuto regalare un finale da brividi ai tifosi dell’Inter. Visto il rallentamento di Juventus e Lazio, apparse la copia sbiadita delle due squadre viste fino a febbraio, i nerazzurri avrebbero potuto portarsi in piena lotta scudetto. Ambizioni distrutte dalla sconfitta contro il Bologna e dal pareggio contro il Verona: 5 punti lasciati per strada che ad oggi vedrebbero l’Inter seconda, a -6 dalla Juventus, eventualmente a -3 se dovesse arrivare una vittoria contro il Torino. Campionato più che aperto… se non fosse che i nerazzurri hanno raccolto solo 1 punto nelle fasi decisive, attirandosi le ire dei tifosi. Gli ultras della curva nord hanno infatti esposto uno striscione nel quale si legge: “capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i coglioni“. Un messaggio forte e chiaro per concludere nella maniera migliore possibile un campionato più incerto che mai…