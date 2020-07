Dopo diverse, interminabili, settimane di stop dovute alla pandemia globale di Coronavirus che ha fermato il mondo dello sport, rivoluzionando o addirittura cancellando interi tornei di doverse discipline, la Formula 1 torna in pista. E lo fa nel segno della Mercedes subito protagonista in pista e al centro di grandi polemiche. Archiviata la questione das, giudicato legale nonostante le rimostranze Red Bull, dopo le qualifiche è stato Lewis Hamilton a finire nel mirino della scuderia austriaca che ha chiesto una penalità i 3 posizioni, accolta nella giornata odierna. Dietro Bottas dunque parte proprio Verstappen, per un duello che sembra potersi ripetere gara dopo gara per l’intero mondiale a discapito della Ferrari che dovrà dimostrare in pista di poter ridurre il gap con le altre due scuderie.

Formula 1, Gp d’Austria Live:

Giro 23/71 – La Ferrari ‘finta’ l’entrata ai box per l’under cut con Leclerc, Racing Point non abbocca e Perez resta davanti

Giro 22/71 – Salgono a 3 i ritiri odierni: dopo Verstappen e Ricciardo, lascia la corsa anche Lance Stroll per un problema alla power unit

Giro 18/71 – Problemi per la Renault di Ricciardo, si ritira. Vettel passa Stroll e sale in 8ª posizione, Leclerc è 6°

Giro 11/71 – Si ferma la Red Bull di Verstappen! Possibile problema al cambio. Bottas lo doppia, Hamilton secondo

😱 CHARLES GOES DOWN THE INSIDE OF VERSTAPPEN! 🔥 INCREDIBLE OVERTAKE! 🇦🇹 #AustrianGP pic.twitter.com/uC95qylcBV — Did Ferrari Win? (@DidFerrariWinF1) July 5, 2020

Giro 10/71 – Hamilton supera Albon al 4° posto

Giro 6/71 – Giro veloce per Bottas 1:09.051. Hamilton intanto sorpassa prepara l’attacco al 4° posto

Girro 3/71 – Bottas accelera in testa, Verstappen dietro di 2 secondi

15:15 – Inizia il Gp d’Austria! Bottas resta in testa, posizioni invariate: che duello fra Perez e Leclerc!

I missed waking up early for this!

LIGHTS OUT | #AustrianGP pic.twitter.com/e7YdrkCFMp — GABE ϟ FLORES (@GabeFloresTx) July 5, 2020

14:55 – I piloti si inginocchiano prima dell’inno austriaco, gesto simbolico in appoggio alla protesta ‘Black Lives Matter’. Leclerc (e altri) restano in piedi: il monegasco spiega perchè

14:45 – Lewis Hamilton penalizzato di 3 posizioni, accolto il ricorso Red Bull