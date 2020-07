Chi pensava che lo stop imposto dal lockdown avrebbe influito sulla qualità del calcio che avremmo visto con la ripresa del campionato, dopo un paio di giornate di Serie A TIM si è già ricreduto; tutti i club, infatti, grandi o piccoli che siano, continuano a regalare valanghe di gol e a tenere alto il livello di intrattenimento.

La Serie A TIM si apre sabato 4 luglio alle 21:45 con il match tra Lazio e Milan. Già soprannominata la "squadra delle rimonte", per il team di Inzaghi il match contro i rossoneri si prospetta tutto in salita per via di pesanti assenze come quella di Immobile, capocannoniere della Serie A. Ghiotta occasione, invece, per Pioli per tenere il passo del Napoli e continuare a respirare aria d'Europa.

Il match delle 17:15 di domenica 5 luglio sarà Inter-Bologna. Dopo lo spettacolo in casa con il Brescia che ha visto i nerazzurri gonfiare la rete per ben sei volte, la squadra di Conte sembra intenzionata a non smentirsi contro gli emiliani che invece devono rifarsi dopo il deludente pareggio in casa. Alle 19:30 sarà la volta di Sampdoria-Spal: nonostante il demoralizzante penultimo posto, la squadra ferrarese sembra non rassegnarsi al suo destino come dimostra il pareggio contro il Milan. Molto più importante sarà vincere per la Sampdoria per accumulare i punti necessari e scongiurare una volta per tutte la retrocessione.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentaduesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Pisa-Cittadella (oggi alle 18:45) per arrivare al posticipo Virtus Entella-Chievo (oggi alle 21:00). Tra i vari match previsti nella giornata di venerdì spicca la sfida tra Frosinone e Spezia (oggi alle 21:00); a separare le due squadre in classifica una differenza di soli due punti.

Per il calcio internazionale che nel fine settimana vedrà le migliori partite di Liga spiccano i match diretti come Atlético Madrid-Mallorca (oggi alle 22:00) Athletic Bilbao-Real Madrid (domenica 5 luglio alle 14:00) e Villarreal-Barcellona (domenica 5 luglio alle 22:00).