Situazione Coronavirus stabile in Italia. Stando ai dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30 morti, 366 guariti e 201 nuovi casi su 53.243 tamponi. Appena lo 0,37% dei test processati è risultato positivo.

La situazione nelle regioni vede ancora il nord come epicentro, con la Lombardia con il triste primato di positivi, 98, seguita da Emilia Romagna (27), Veneto (20) e Piemonte (13). Da sottolineare però 9 nuovi casi in Sicilia, l’aumento più alto da 47 giorni a questa parte, 8 dei quali migranti sbarcati dalla nave ‘Mare Jonio’.

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 5 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 62 in meno, per un totale di 67 ricoveri in meno.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

240.961 casi totali



34.818 morti

191.083 guariti

In Italia li attualmente positivi al Coronavirus sono 15.060 così suddivisi: