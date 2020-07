Situazione Coronavirus stabile in Italia. Stando ai dati raccolti dalla protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel nostro Paese 15 morti, 269 guariti e 129 nuovi casi su 43.110 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,29% dei test processati, percentuale che torna in linea con quelle delle scorse settimane. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati in prevalenza in Lombardia (34), Veneto (22), Emilia Romagna (18) e Liguria (12).

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

244.752 casi totali



35.073 morti

197.431 guariti

Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è di 12.248, così suddivisi: