coronavirus

Stando ai dati comunicati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 765 guariti e 386 nuovi casi su 61.588 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati, una delle percentuali più alte degli ultimi due mesi: è dallo scorso 12 giugno che in Italia non si registrava un numero così alto di nuovi casi. La maggior parte comunque è dovuta all’arrivono di migranti positivi, distribuiti in varie Regioni d’Italia. Complessivamente abbiamo 112 nuovi casi in Emilia Romagna, 88 in Lombardia, 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

247.158 casi totali



35.132 morti

199.796 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.230, così suddivisi: