Situazione Coronavirus in leggero miglioramento in Italia. Stando ai dati forniti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti, 575 guariti e 163 nuovi casi di contagio su 48.499 tamponi effettuati.

Attualmente in tutta Italia, sono 56 i pazienti presenti in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, così suddivisi fra le varie regioni: 23 in Lombardia, 10 nel Lazio, 9 in Emilia Romagna, 8 in Piemonte, 3 in Veneto e 3 in Toscana.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

243.506 casi totali



34.997 morti

196.016 guariti

Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è sceso a 12.493, così suddivisi: