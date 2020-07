Sono 235 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 21 morti e ben 477 persone guarite. I tamponi processati sono 51.011, dunque solo lo 0,46% dei test processati è risultato positivo, un dato che rimane sempre molto basso.

Sono aumentate le positività nelle regioni del nord Italia rispetto a ieri, questa la tabella nel dettaglio: 95 in Lombardia, 51 in Emilia Romagna , 31 nel Lazio, 11 in Piemonte, 9 in Toscana, 8 in Friuli Venezia Giulia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino Alto Adige, 4 in Veneto e in Liguria.

Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

241.419 casi totali



34.854 morti

191.944 guariti

Attualmente, infatti, in Italia ci sono 14.621 soggetti positivi al Covid-19 così suddivisi: