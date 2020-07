Sono 249 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a cui si aggiungono 14 morti e 323 persone guarite. Sono stati effettuati 48.265 tamponi, dunque è risultato positivo solo lo 0,51% dei test processati. I nuovi casi sono sempre concentrati, in grandissima prevalenza, nelle Regioni del Nord: 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 34 in Veneto.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

244.216 casi totali



35.042 morti

196.806 guariti

Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è di 12.368, così suddivisi: