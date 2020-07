Nelle ultime 24 ore si sono registrati 229 nuovi casi di Coronavirus su 52.552 tamponi, dunque è risultato positivo solo lo 0,43% dei test processati. Numeri confortanti, a cui si aggiunge quello sulle persone guarite, ben 338 tra ieri e oggi, e quello sui decessi che si attesta a 12. Più della metà dei nuovi casi si è registrata in Lombardia (119), in Emilia Romagna sono stati 29, uno in più del Lazio (28).

Questo il bilancio aggiornato ad oggi in Italia:

242.363 casi totali



34.926 morti

193.978 guariti

In Italia ci sono 13.459 soggetti positivi al Covid-19, così suddivisi: