In vista della ripresa della stagione del ciclismo, interrotta come quelle degli altri sport a causa della pandemia globale di Coronavirus, Vincenzo Nibali si tiene in forma allenandosi con la sua bici. ‘Lo Squalo’ non manca di informare i follower Instagram circa le sue sessioni d’allenamento, anche quelle un po’… strane. Oggi ad esempio, Nibali ha svolto un particolare allenamento ‘dietro motore’ pedalando dietro un’ape car.

“Iniziamo la settimana con un po’ di dietro motore. Buon lunedì”, ha scritto Nibali nella foto postata su Instagram che lo ritrae dietro il mezzo che, unito al paesaggio ‘bucolico’ fa venire un po’ di nostalgia del passato e ricorda scorci di campagna del Sud Italia, magari proprio della Sicilia, terra nativa di Nibali. C’è spazio anche per un po’ di ironia nei commenti: i follower gli consigliano di mettersi davanti all’ape car per trainarla con la sua velocità, mentre Nibali risponde che avrebbe preferito una versione del mezzo “con la frutta” nel vano posteriore, magari per qualche spuntino al volo.