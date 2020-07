Filippo è appena rientrato dalla Sardegna, culla dei suoi ultimi dieci giorni d’allenamento. Marcell, a Roma, ha riflettuto su cosa vada ancora migliorato dopo il primo sprint di Rieti. L’ora “x”, per Tortu e Jacobs, frecce azzurre a Savona nel Memorial Giulio Ottolia di giovedì pomeriggio, scatta alle 17.05. Anche in questa edizione gli attesissimi 100 metri alla Fontanassa, con entrambi i rettilinei a disposizione per intercettare la brezza migliore, prevedono un doppio turno con batteria+finale.

Il primo round del confronto tra i migliori velocisti italiani in circolazione, due dei primi tre azzurri di sempre (Tortu 9.99, Jacobs 10.03) irrompe poco dopo le diciassette, quando il primatista italiano delle Fiamme Gialle e lo sprinter delle Fiamme Oro si sfideranno a distanza. Passerà poco più di un’ora e – sulla carta – si ritroveranno testa a testa, alle 18.25. Per un duello che può far volare entrambi. Il borsino dei face-to-face tra i due azzurri per ora vede in vantaggio il 22enne brianzolo allenato dal papà Salvino, 2-1 sul 25enne campione italiano in carica seguito da Paolo Camossi. E in due di queste occasioni si è corso proprio a Savona: nel 2016 prevalse Jacobs (10.23) su un Tortu allora 18enne (10.24), nel 2018 gli amici-rivali inventarono una giornata pirotecnica sulla riviera di Ponente con il 10.03 di Pippo e il 10.08 di Crazylongjumper. L’altro match nei 100 tra i due compagni di staffetta primatisti nazionali è quello del Golden Gala Pietro Mennea di due anni fa all’Olimpico di Roma, dominato da Tortu (10.04 a 10.19).

FARE MEGLIO – “Arrivo molto tranquillo e sereno alla gara di Savona, determinato a fare decisamente meglio rispetto all’esordio di Rieti” le parole di Tortu appena rientrato dalla ‘sua’ Sardegna, dove ha avuto l’occasione di salutare altre due icone dell’isola come Gianfranco Zola e Gigi Datome. “Sono contento di aver fatto questo periodo di allenamento sulla pista di Olbia, lì ci si allena in maniera perfetta, è stato un bel periodo, insieme a me e al mio coach c’era anche il fisioterapista Matteo Pusceddu. A Savona so di avere una bella occasione e vedremo di sfruttarla, dato che quest’anno non ne capiteranno tantissime”.

Il debutto di Rieti è un capitolo che era stato chiuso già nel pomeriggio stesso del 10.28 (e poi 10.31 in finale). Nella pista ligure su cui ha firmato tre record italiani/migliori prestazione italiane in tre anni consecutivi (dal 2016 al 2018) si punta a voltare pagina. E guarda avanti anche Jacobs: “posso solo fare meglio. E comunque a Rieti è stato il mio miglior esordio di sempre”, ricorda. Se il 10.21 di sabato scorso al Guidobaldi (dopo il 10.22 della batteria) nell’immediato non lo aveva soddisfatto, con il passare delle ore è subentrata la consapevolezza che fosse un buon punto di partenza. Certamente soltanto un inizio, da rivedere al rialzo quando si comincia a fare sul serio, contro avversari del suo stesso livello. Come a Savona.

Tortu e Jacobs non saranno soli. Nelle ultime ore ha rinunciato Davide Manenti che ha preferito rinviare il debutto, ma ci sarà Fausto Desalu (Fiamme Gialle), rinfrancato dal recente 10.37 di Vittorio Veneto a quattro centesimi dal personale, come pure la rivelazione Chituru Ali (Cus Insubria) che sfiora i due metri, 21enne da 10.41 con margini tutti da esplorare. E in chiave internazionale si rivedrà il 23enne francese Amaury Golitin, pedigree da 10.07 a Jesolo due stagioni fa. Il “clash” che fa da traino a un meeting di Savona mai così generoso di stelle azzurre promette scintille.

IL PROGRAMMA (e i principali iscritti)

17:00 – Lungo uomini – Filippo Randazzo (Fiamme Gialle), Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia), Andrea Pianti (Cus Sassari)

17:05 – 100 uomini (batterie) – Filippo Tortu (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Amaury Golitin (Francia), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Chituru Ali (Cus Insubria)

17:25 – 100 donne (batterie) – Carolle Zahi (Francia), Irene Siragusa (Esercito), Anna Bongiorni (Carabinieri), Vittoria Fontana (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre)

17:35 – Peso uomini – Leonardo Fabbri (Aeronautica), Frederic Dagee (Francia), Zane Weir (Enterprise Sport & Service, Sudafrica), Lorenzo Del Gatto (Carabinieri), Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta), Carmelo Musci (Fiamme Gialle)

17:50 – 100hs – Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano), Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli)

18:00 – Alto donne – Elena Vallortigara (Carabinieri), Alessia Trost (Fiamme Gialle), Erika Furlani (Fiamme Oro), Idea Pieroni (Virtus Cr Lucca)

18:05 – 110hs – Andrew Pozzi (Gran Bretagna), Lorenzo Perini (Aeronautica), Hassane Fofana (Fiamme Oro)

18:15 – Lungo donne – Eloyse Lesueur (Francia), Irene Pusterla (Svizzera), Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon), Tania Vicenzino (Esercito)

18:20 – 100 uomini (finale B)

18:25 – 100 uomini (finale A)

18:30 – 100 donne (finale)

18:45 – 200 donne – Ivet Lalova-Collio (Bulgaria), Gloria Hooper (Carabinieri), Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

19:00 – Giavellotto uomini – Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), Norbert Bonvecchio (Atl. Trento), Roberto Orlando (Virtus Cr Lucca), Giovanni Bellini (Studentesca Rieti Milardi)

19:05 – 400 donne – Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

19:10 – 400 uomini – Davide Re (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Michele Tricca (Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia)