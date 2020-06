Torna finalmente la prima domenica di Serie A ‘post-Covid’ con una giornata ricca di partite, gol ed emozioni. Dopo il successi di Juventus, Cagliari e Lazio di ieri e il pareggio fra Genoa e Brescia, quest’oggi è stato il Milan ad aprire le danze con il successo per 2-0 sulla Roma.

In serata ben 4 match scoppiettanti e una pioggia di gol. Atalanta e Napoli continuano la loro marcia verso un piazzamento europeo. I bergamaschi superano 2-3 l’Udinese grazie alle reti di Zapata e del subentrante Muriel (doppietta), rispondendo alla doppietta di un’indomabile Lasagna. I partenopei accorciano sulla Roma e tengono a distanza il Milan superando 3-1 la Spal di Petagna, in gol contro quella che sarà la sua squadra nella prossima stagione, grazie alle reti di Mertens, Callejon e Younes.

Sei gol e tanto spettacolo fra Sassuolo e Verona: gli scaligeri vanno addirittura in vantaggio per 1-3, con le reti di Lazovic, Stepinski e Pessina, inframezzate dal gol di Boga. Nel finale il Sassuolo riesce ad agguantare un insperato 3-3 grazie alla doppietta di Boga e al gol di Rogerio a tempo scaduto. Altra sconfitta pesante per la Sampdoria: i ragazzi di Ranieri si arrendono al Bologna trascinato dai gol di Barrow e Orsolini, il gol di Bonazzoli rende solo meno amaro il passivo per i blucerchiati.

Risultati Serie A 28ª Giornata:

Juventus-Lecce 4-0

Brescia-Genoa 2-2

Cagliari-Torino 4-2

Lazio-Fiorentina 2-1

Milan-Roma 2-0

Udinese-Atalanta 2-3

Sampdoria-Bologna 1-2

Sassuolo-Hellas Verona 3-3

Napoli-Spal 3-1

Parma-Inter