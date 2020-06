La Liga spagnola è ripartita e il Real Madrid è pronto a riprendere la corsa verso il titolo. Per farlo, i ‘Blancos’ si affideranno a Karim Benzema, autentico trascinatore dell’attacco dei blancos. Recentemente ‘Karim The Dream’ ha incassato i complimenti del compagno Vinicius Jr. che ai microfoni di Four Four Two ha dichiarato: “Benzema mi ha aiutato fin dal mio primo giorno al Real Madrid, dandomi consigli preziosi e dicendomi di restare sempre tranquillo, oltre che concentrato. Karim pensa dieci secondi prima degli altri“. Su Instagram poi i complimenti: “il miglior nove del mondo, senza dubbio!“.