La Collezione Prima Linea di Premiata rappresenta i canoni più alti della manifattura italiana. Siamo nelle Marche dove, dal 1885, la famiglia Mazza crea e produce scarpe di assoluta eccellenza che distribuisce in tutto il mondo. I sandali Premiata della SS20 rappresentano queste identitarie qualità e senza compromessi, risultando in assoluto i must have di questa stagione.

L’unione di praticità e comfort con gli stilemi contemporanei, un design minimalista dalle influenze di fine Anni ’90 li rendono dei pezzi unici. L’inedito rapporto di proporzioni tra tacco e sotto tacco e un dinamico taglio architettonico determinano un design d’impatto, mentre i volumi oversize restituiscono un senso di assoluta confidenza. A fascetta o a intreccio. Chiusura a strappo. Bianche, nere, rosa pastello e azzurro polvere. La collezione sandali SS20 di Premiata è disponibile negli store Premiata, nei migliori multibrand store e su premiata.it.