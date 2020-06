Riparte da Senigallia, nelle Marche, il cammino della Nazionale Italiana di Pista Lunga dopo i tre mesi di stop forzato imposti dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid 19. Gli azzurri del direttore tecnico Maurizio Marchetto sono attesi da una settimana abbondante di lavoro in quello che è a tutti gli effetti il primo raduno di preparazione in vista della prossima stagione. Una ripartenza inevitabilmente condizionata dalle restrizioni e dai limiti imposti dalle norme anti Covid 19 e tuttavia fondamentale per gettare le basi dell’annata che verrà. Una prima volta assoluta anche per Senigallia, location mai sin qui sede degli allenamenti azzurri e scelta in questa occasione per trovare un clima più mite rispetto alle più classiche soluzioni in altura.

Dieci gli atleti convocati dal direttore tecnico Marchetto per questo appuntamento: Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Sporting Club Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine), Enrico Salino (Fisio Pro Team), Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro).

“Era importante e necessario ritrovarsi con tutto il gruppo per fare il punto della situazione. Rivedere i ragazzi di persona dopo mesi è stato un grande piacere e li ho trovati fisicamente bene, segno che hanno lavorato con serietà e dedizione durante il lockdown – spiega il d.t. azzurro Marchetto -. Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ovviamente ci impongono un lavoro diverso da quello che avevamo pensato ma la cosa fondamentale ora è iniziare: dalla logistica agli allenamenti tutto è differente rispetto al solito. Gli atleti mangiano distanziati, dormono in camere singole, si allenano in palestra in gruppi separati e anche durante le sessioni con i roller non si possono accodare producendo la classica fila ordinata. Solitamente in questo periodo privilegiamo il lavoro in bici ma dovendo giocoforza cambiare la metodologia recupereremo la bicicletta più avanti e ora ci dedichiamo ai pattini a rotelle all’interno del circuito di Senigallia“.

Tanto lavoro dunque per gli azzurri nel pattinodromo delle Saline di Senigallia e nella palestra del Reparto Mobile di via delle Caserme, messa gentilmente a disposizione dalla polizia. Il gruppo tricolore da luglio si sposterà poi a Inzell, in Germania, dove tornerà a pattinare sul ghiaccio. Guardando alla stagione 2020-21, il Consiglio Federale, sempre relativamente alla pista lunga, ha deliberato la composizione delle squadre nazionali.

Atleti di interesse Nazionale Senior / Squadra Nazionale A: Noemi Bonazza, Francesca Lollobrigida, Federica Maffei (Neo Senior), Laura Peveri (Nazionale Junior), Linda Rossi, Francesco Betti, David Bosa, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli, Enrico Salino, Alessio Trentini e Nicola Tumolero.

Questi invece gli Atleti di interesse Nazionale Junior: Chiara Betti, Katia Filippi, Serena Pergher, Nicky Rosanelli, Matteo Ambrosini, Saimon Eccher, Antonio Malfatti, Thomas Nadalini, Mattia Peghini, Riccardo Pontalti e Romedius Thurner.

Definito anche lo staff tecnico nella sua interezza:

• Maurizio Marchetto – Direttore Tecnico

• Matteo Anesi – Vice Allenatore Senior

• Enrico Fabris – Allenatore Junior

• Filippo Balestreri – Medico Federale

• Gian Mario Micheloni – Medico di Squadra

• Gabriele Zazzarini – Fisioterapista

• Luca Arosio – Fisioterapista

• Rosalba Romano – Psicologa