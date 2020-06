Sospiro di sollievo in casa Lazio. La paura per l’infortunio subito in allenamento da Sergej Milinkovic-Savic è meno grave del previsto. Il centrocampista serbo si era fermato a causa di un fastidio al ginocchio, per il quale lo staff medico della Lazio aveva fissato una risonanza magnetica nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ però, la risonanza non verrà effettuata poichè si tratterebbe solo di una botta, risolvibile con qualche giorno di stop, e non di qualcosa di più grave.