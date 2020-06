Venerdì sarà il giorno del ritorno del calcio in Italia, si partirà con la prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, seguita poi dalla seconda in programma sabato tra Inter e Napoli.

Maurizio Sarri ha presentato il match con i rossoneri ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come sia positivo concentrarsi su un obiettivo alla volta: “ricominciare con la Coppa Italia? Penso che abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi separatamente l’uno dall’altro e possiamo focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta, questo può essere un vantaggio. Le partite col Milan sono state tutte difficili quest’anno, in campionato come in Coppa Italia. È un avversario che ci crea difficoltà e il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche mi fanno pensare che giocheranno con lo steso undici competitivo dell’andata, il risultato è ancora apertissimo”.