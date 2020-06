Pomeriggio di grande tristezza per lo sport italiano. Alex Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente e lotta fra la vita e la morte all’ospedale ‘La Scotte’ di Siena. L’atleta paralimpico italiano sembrerebbe aver perso il controllo del proprio mezzo finendo nella corsia vicina e venendo colpito da un mezzo pesante. Zanardi ha riportato un politrauma per il quale è stato ricoverato in codice rosson. Sui social le prime immagini dopo l’incidente: nel video sottostante si può vedere l’handbike rovesciata sull’asfalto e lo sconcerto dei presenti.

Alex #Zanardi è arrivato in elisoccorso al policlinico le Scotte di Siena L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. @TgrRai pic.twitter.com/5EfXtUHGS6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 19, 2020