Il colpo, la smorfia di dolore e le urla immediate. Fernando Muslera ha subito un gravissimo infortunio nel corso del match tra Rizespor e Galatasaray, sospeso per otto minuti per far sì che l’ambulanza trasportasse via il portiere uruguaiano con un passato nella Lazio.

Rottura del piede e della tibia dopo uno scontro di gioco per Muslera, trasferito immediatamente in ospedale per svolgere i primi controlli che, con ogni probabilità, riveleranno la frattura della gamba destra. Si prevede un lunghissimo stop per l’uruguaiano, destinato a tornare in campo nel 2021.

Fernando Muslera, hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/PqQj2Uc14n — De Marke Sports #BöylesiHasret (@demarkesports) June 14, 2020