In attesa che ricominci la stagione di Formula 1, Charles Leclerc si rilassa in Liguria. Il pilota Ferrari è stato ospite del sindaco di Dolceacqua (Imperia), Fulvio Gazzola, per una partita a padel presso il tennis club del Comune ligure. Alla partita hanno preso parte la fidanzata di Leclerc e Gaia Piatti, moglie dell’allenatore Riccardo Piatti, coach di Jannik Sinner. Per l’occasione è stato presentato a Leclerc il logo del primo Fan Club Charles Leclerc italiano, che avrà sede proprio a Dolceacqua e verrà inaugurato nei prossimi giorni.