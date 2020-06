Restano da limare gli ultimi dettagli, ma si può dire ormai con certezza che il Mugello tornerà ufficialmente nel calendario di Formula 1 per il Mondiale 2020.

Manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare lunedì, giorno in cui verranno probabilmente svelate le altre gare che comporranno la stagione, al momento caratterizzata da otto GP europei. L’evento del Mugello si chiamerà GP della Toscana e verrà inserito in calendario il 13 settembre, una settimana dopo Monza, per quello che sarà il 1000° Gran Premio della storia della Ferrari. La gara si terrà ovviamente a porte chiuse e, per coprire i costi organizzativi, verrà definito un protocollo tra Regione Toscana, Comune di Scarperia e quello di Firenze città metropolitana.