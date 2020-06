Numeri positivi anche oggi nel bollettino della Protezione Civile, diramato come di consueto alle ore 18 di questo pomeriggio. I nuovi casi sono 518 su 65.028 tamponi, ossia lo 0,8% dei test effettuati. Tra i nuovi casi di oggi, ben 402 (il 77,6% del totale) si sono verificati in Lombardia, che da sola ha processato 19.389 tamponi.

Questa la nota della Protezione Civile: “oggi, 5 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.531, con un incremento rispetto a ieri di 518 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 36.976, con una decrescita di 1.453 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 5.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri. 31.359 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 85 e portano il totale a 33.774. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 163.781, con un incremento di 1.886 persone rispetto a ieri“.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.229 in Veneto, 857 in Toscana, 244 in Liguria, 2.710 nel Lazio, 1.293 nelle Marche, 774 in Campania, 846 in Puglia, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 872 in Sicilia, 180 in Friuli Venezia Giulia, 670 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 67 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 97 in Calabria, 122 in Molise e 18 in Basilicata.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

234.531 contagiati



33.774 morti

163.781 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 36.976. Questi pazienti sono così suddivisi: