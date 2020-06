Il ciclismo è pronto a ripartire dopo la pausa dovuta all’emergenza Coronavirus che ha accomunato tutte le discipline in giro per il mondo. L’Unione Ciclistica Internazionale ha reso note le nuove date della stagione 2020. Accolte, rispetto alle indiscrezioni, le lamentele per la Milano-Sanremo originariamente programmata a Ferragosto, spostata adesso un settimana prima del Tour de France (29 agosto/20 settembre). I Mondiali si svolgeranno dal 20 al 27 settembre, a ottobre resta la contemporaneità fra Giro d’Italia e Vuelta di Spagna.

CALENDARIO WORLDTOUR 2020 Agosto 1 Strade Bianche

5-9 Giro di Polonia

8 Milano-Sanremo

12-16 Criterium del Delfinato (Fra)

15 Giro di Lombardia

25 Campionato Europeo a Plouay (Fra)

29 agosto/20 settembre Tour de France

Settembre

7-14 Tirreno-Adriatico

11 Gp Quebec (Canada)

13 Gp Montreal (Canada)

20-27 Mondiali a Martigny (Svi)

29 settembre/3 ottobre Binck Bank (Ola)

30 Freccia Vallone (Bel)

Ottobre

3-25 103° Giro d’Italia

3 Cyclassics Amburgo (Ger)

4 Liegi-Bastogne-Liegi (Bel)

10 Amstel Gold Race (Ola)

11 Gand-Wevelgem (Bel)

18 Giro delle Fiandre (Bel)

20 ottobre/ 8 novembre Vuelta (Spa)

21 De Panne (Bel)

25 Parigi-Roubaix (Fra)

Novembre

5-10 Guangxi Tour (Cina)

IL CALENDARIO IN ITALIA

Agosto

1 Strade Bianche

5 Milano-Torino

8 Milano-Sanremo

12 Gran Piemonte

15 Giro di Lombardia

18 Giro dell’Emilia

21 Tricolori cronometro in Veneto (uomini/donne)

23 Tricolori linea professionisti da Bassano del Grappa a Cittadella

28 Trofeo Matteotti

29 Memorial Pantani

Settembre

1-5 Settimana Coppi&Bartali

7-14 Tirreno-Adriatico

16 Giro di Toscana

17 Coppa Sabatini

20 Giro dell’Appennino

22 Trofeo Lombardia (fusione tra Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine)

Ottobre