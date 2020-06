La stagione 2020 di Ciclismo ha finalmente il suo calendario completo che aspetta solo l’ok finale dell’UCI. Dopo settimane intense, fatti di rinvii e cancellazioni dovuti all’emergenza Coronavirus che aveva messo letteralmente ‘i bastoni fra le ruote’ ai ciclisti, si potrà tornare in pista dal 1° agosto con le Strade Bianche. Calendario fitto, che non lascia scoperto nemmeno il 15 agosto con la 111ª edizione della Milano-Sanremo, originariamente programmata il 22 agosto, prima del Tour de France (29-agosto-20 settembre), data poi riservata ai Campionati Nazionali.

La maglia tricolore, attualmente sulle spalle di Davide Formolo, verrà assegnata in Veneto, una delle Regioni più colpite dal Coronavirus, con la Bassano-Cittadella. Dal 24 al 28 agosto ci saranno gli Europei, ma non in Trentino (rinviati al 2021): location ancora da decidere, probabile la scelta della Bretagna. Confermata anche la contemporaneità di Giro d’Italia e Vuelta di Spagna a fine ottobre.

Le date del Calendario 2020 di Ciclismo:

Agosto 1 – Strade Bianche

5 – Gran Piemonte

8 – Il Lombardia

12 – Milano-Torino

15 – Milano-Sanremo

18 – Giro dell’Emilia

21 – Tricolori crono in Veneto (uomini

e donne)

23 – Tricolori linea professionisti: Bassano-Cittadella

24/28 Campionati Europei (probabilmente in Bretagna)

28 – Trofeo Matteotti

29 – Memorial Pantani

29/20 settembre – Tour de France

Settembre 1/5 – Coppi&Bartali

7/14 – Tirreno-Adriatico

16 – Giro di Toscana

17 – Coppa Sabatini

20/27 Mondiali a Martigny (Svizzera)

20 – Giro Appennino

22 – Trofeo Lombardia

30 – Freccia Vallone (Belgio)