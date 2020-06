Tre partite e tre vittorie per l’Atalanta da quanto è ripartita la Serie A, con in mezzo il successo in rimonta sulla Lazio, al momento seconda forza del campionato. La sosta forzata sembra non abbia arrecato danni agli uomini di Gasperini, che continuano a macinare gioco e vittorie in campionato.

Un modo perfetto per prepararsi alla final eight di Champions League, a cui l’Atalanta si è già qualificata grazie al successo agli ottavi contro il Valencia. Una competizione prestigiosa che, secondo Alex Del Piero, i nerazzurri potrebbero anche vincere: “è ovvio che è una squadra che manca di esperienza in certi momenti e in determinati palcoscenici, però oggi più che mai non si possono fare previsioni sicure” le parole di Del Piero a Sky Sport. “Questo vale per tutte le squadre, non ci sono certezze se non in base a quello che abbiamo visto nel pre-Covid. C’è un grosso punto di domanda su tutto quello che può accedere“.