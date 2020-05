La Bundesliga è tornata in campo, mettendo fine ad una sospensione di oltre due mesi iniziata in contemporanea con la diffusione della pandemia di Coronavirus. Mentre la Serie A continua a discutere, in Germania è stato già compiuto il passo successivo, attirando su di sè gli occhi del mondo intero. Una scelta, quella dei tedeschi, che ha trovato il favore di Zlatan Ibrahimovic, che sui social ha lanciato una frecciatina al movimento calcistico italiano: “loro dicono e fanno, grazie“.