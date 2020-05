L’anno scorso l’addio al calcio giocato, annunciato in lacrime dopo aver conquistato ben otto scudetti con la maglia della Juventus.

Pochi mesi dopo il ritorno nella famiglia bianconero come assistente di Maurizio Sarri, con il compito di occuparsi dei meccanismi difensivi e facilitare l’inserimento dei nuovi arrivati. Dopo nemmeno una stagione però Andrea Barzagli ha deciso di lasciare la società campione d’Italia, motivi familiari alla base di questa dolorosa scelta, che gli permetterà di riflettere bene su quello che sarà il suo futuro prossimo. Unico insieme a Chiellini ad aver vinto tutti gli otto scudetti dell’era Conte prima e Allegri poi, la Juventus gli ha subito proposto un ruolo nello staff tecnico per evitare di recidere il legame con Barzagli, contento di accettare pur non essendone convinto.

Adesso però qualcosa lo ha spinto a dire basta, salutando quell’ambiente che per quasi un decennio lo ha visto come protagonista. Queste le parole di Barzagli su Instagram: “Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere. Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco. I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza Juventus! Sempre vostro, Andrea!“.