Diversi giocatori hanno spesso mostrato un forte legame con la religione. Dai tatuaggi a tema religioso passando per le esultanze (storica ‘I belong to Jesus’ di Kakà) e vere e proprie preghiere per proteggere la squadra. Un gesto che Beppe Bergomi ripeteva ogni volta, stando a quanto raccontato a Ruben Sosa a ‘PassioneInter’. L’ex giocatore sudamericano ha spiegato: “è sempre stato un ragazzo serio. Quando giocavo nella Lazio lui mi menava in tutte le partite, e poi quando arrivai all’Inter mi ritrovai in camera con lui! All’inizio non parlava mai, ma è sempre stato un grandissimo capitano, mi sono sempre ispirato a lui. In camera insieme alle 3 di notte si alzava, si metteva in ginocchio e pregava. All’inizio non gli dissi niente, poi quando iniziai a giocare e facevo un sacco di gol gli chiesi come mai faceva così. Lui mi rispose che lo faceva per il bene della squadra, e io gli dissi: ’Beppe, non pregare più: domani ci penso io e faccio due gol!’. Mi ha insegnato davvero tanto, anche lui avrebbe lasciato la vita per l’Inter”.