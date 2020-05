Se il circuito di Monza non riuscisse ad organizzare il Gp d’Italia, niente paura: il circuito del Mugello sarebbe pronto a subentrare organizzando la gara di Formula 1. Lo spiega il sindaco di Scarperia (comune nel quale si trova il circuito) Federico Ignesti: “qualora ci fosse la necessità di organizzare un GP a porte chiuse in sostituzione di Monza, se a settembre la situazione della Lombardia non lo dovesse permettere, il Mugello sarebbe il luogo ideale per organizzarlo. Noi saremmo pronti a investire e discuterne con la regione Toscana e la Camera di commercio perché sarebbe un’occasione unica per portare la F.1 in un circuito nuovo, dare visibilità al nostro Autodromo e anche costruire una collaborazione strutturata per i prossimi anni. Non sappiamo che possibilità avremo di organizzare un GP, ma siamo pronti a trovare risorse nel nostro territorio anche se avessimo una chance su cento. L’Autodromo del Mugello, omologato per la Formula 1, è un’eccellenza per le sue professionalità, per la sua qualità e per la sua bellezza: ne abbiamo parlato con l’Aci ed il territorio è pronto a provarci“.