La Ferrari ha già mosso il mercato piloti, ufficializzando Carlos Sainz al posto di Sebastian Vettel nel 2021.

Lo spagnolo affiancherà Leclerc per dare l’assalto con la Rossa al titolo mondiale, anche se Kubica non è molto convinto che possano riuscirci: “sono rimasto un po’ sorpreso dall’addio di Vettel. Ma se un rapporto si esaurisce è meglio chiuderlo. Credo che la decisione non sia stata presa di recente, la Ferrari è abituata a programmare con anticipo ogni mossa e il denaro non c’entra nulla” le parole di Kubica al Corsera. “Ingaggiare Sainz può essere considerata una scelta coraggiosa, è un pilota che non ha mai corso nelle posizioni di testa e questo genera qualche difficoltà quando ti trovi a lottare per una vittoria: Bottas o Ricciardo avrebbero offerto qualche rassicurazione in più”.

Sulle differenze tra Verstappen e Leclerc, il pilota polacco ha chiosato: “penso che Max sia molto intelligente, pronto per vincere un Mondiale, altro che irruenza e foga. Resta da osservare come si comporterà lottando per un titolo, ma su Verstappen campione del mondo scommetterei subito. Leclerc avrebbe potuto vincere alla sua seconda gara in Ferrari, in Bahrain. Chi è rimasto sorpreso dalle sue prestazioni significa che di piloti capisce poco. Normale che uno come Charles abbia creato problemi a Vettel“.