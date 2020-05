I dati comunicati dalla Protezione Civile in merito alla situazione Coronavirus in Italia segnalano un rialzo dei morti. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono state 474, per un totale che arriva a 28.710 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono stati 1665, mentre 1.900 i nuovi casi su 55.412 tamponi effettuati (positivo il 3,4% dei test). Diminuito il numero delle persone ricoverate: 39 pazienti in meno in terapia intensiva e 212 negli altri reparti.

Ache oggi la maggior parte dei casi è stata registrata nelle regioni del Nord Italia: 533 in Lombardia, 495 in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, 186 in Liguria e 126 in Veneto. Differente e meno allarmante la situazione nel Sud Italia: oggi 0 casi in Calabria, 1 in Molise, 2 in Basilicata e in Sardegna, 15 in Campania, 19 in Sicilia e 34 in Puglia.

il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

209.328 contagiati



28.710 morti

79.914 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 100.704. Questi pazienti sono così suddivisi: