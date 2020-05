I dati comunicati dalla Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus in Italia denotano un netto miglioramento della situazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 75 morti, 1.874 guariti e appena 355 nuovi casi su 54.118 tamponi. E’ risultato positivo appena lo 0,6% dei test effettuati. Queste le cifre dei nuovi contagi nelle regioni del Cento/Nord: 210 in Lombardia, 54 in Piemonte, 31 in Emilia Romagna, 13 nel Lazio e 12 in Liguria. Situazione nettamente differente al Centro/Sud: in Calabria zero casi per il 4° giorno consecutivo, in Sardegna per il 2°, in Sicilia un nuovo positivo, appena 4 in Puglia e 5 in Campania.

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 15 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 293 in meno, per un totale di 308 ricoveri in meno.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

233.019 contagiati



33.415 morti

157.507 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 42.075. Questi pazienti sono così suddivisi: