Lo scorso 9 maggio avrebbe dovuto cominciare l’edizione 2020 del Giro d’Italia, rinviata poi al 3 ottobre a causa dell’emergenza Coronavirus abbattutasi sul nostro Paese.

Le prime tre tappe che si sarebbero dovute tenere in Ungheria verranno invece disputate in Italia, anche se non è ancora stata definita la sede. In attesa di chiarimenti ufficiali, il direttore della Corsa in Rosa Mauro Vegni ha parlato ai microfoni di OA Sport: “le prime tre tappe del Giro stiamo ancora definendole. Di sicuro si partirà dal Sud, o dalla Sicilia o dalla Calabria. La Puglia è stata scartata. Avendo già tre tappe in Sicilia, non possiamo pensare di partire dalla Puglia e poi tornare indietro. Stiamo vagliando varie soluzioni, tra cui anche quella di diluire ciò che già c’è. I giorni ed i momenti per parlare con le Regioni sono pochi, come è logico che sia visto il momento. Comunque entro 15 giorni vorremmo definire il tutto. Per quanto riguarda le tappe in Ungheria, si svolgeranno nel 2021. Chiaramente la nostra intenzione è quella di far disputare il Giro a porte aperte, dovremo sentire quale sarà il parere del Governo. La situazione sta migliorando, quindi davvero me lo auguro”.