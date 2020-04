Javier Zanetti, uno degli eroi del Triplete dell’Inter, è adesso impegnato nel ruolo di vice presidente del club. Un’investitura importante per un uomo che ha dato tanto alla causa interista. Zanetti è stato interpellato nelle ultime ore su diversi argomenti di casa Inter, in primis sul tanto chiacchierato futuro di Lautaro Martinez. Il calciatore è richiesto dal Barcellona, ma il club milanese non sembra aver intenzione di cedere alle avances blaugrana.

Zanetti, parlando ai microfoni dell’emittente messicana Tudn, ha infatti rivelato: “E’ migliorato tanto anche grazie a Conte. Piace al Barça? Il suo futuro lo vedo nerazzurro“. Javier ha anche risposto alla scomoda domanda: porteresti all’Inter il miglior Messi o il miglior Maradona? “Oggi porterei Messi perché con lui ho trascorso molti momenti, e credo che quello sta facendo sia formidabile. È un giocatore che in qualsiasi momento fa la differenza e lo porterei nella mia squadra“.